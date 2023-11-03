Кулеба: Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский может провести президентские выборы в Украине весной 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sky News.

«Мы не закрываем эту страницу. Президент рассматривает все за и против», — ответил Кулеба на соответствующий вопрос журналиста.

При этом он также добавил, что в текущей ситуации проведение президентских выборов будет сопряжено «с беспрецедентными вызовами».

Напомним, что в октябре должны были состояться парламентские выборы в Украине, однако они были отменены из-за объявленного военного положения. Следующие президентские выборы, согласно украинским законам, также должны перенести из-за военного положения — изначально они были запланированы на весну 2024 года.