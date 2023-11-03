СМИ: Зеленский может уступить пост президента новому политику

Залужного назвали серьезным конкурентом Зеленского на следующих выборах
Украинские СМИ назвали главкома ВСУ Валерия Залужного потенциально серьёзным конкурентом Владимира Зеленского на следующих президентских выборах в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские издания.
Уточняется, что недавняя статья Залужного в журнале The Economist запустила в Украине новый виток обсуждений о политических амбициях главкома ВСУ. Источник сообщает, что высказывания Залужного демонстрируют большие проблемы в политике Зеленского, одновременно с этим показывая самого главкома как достойную альтернативу на следующих президентских выборах.
«В случае, если Залужный пойдет на выборы президента, победа Зеленского окажется под большим вопросом», — отмечает источник.
Украинские журналисты также отмечают, что избежать проведения президентских выборов станет сложнее, если страны Запада придут к выводу о необходимости замены Зеленского.
Напомним, что ранее Валерий Залужный опубликовал статью в журнале The Economist, в которой много внимания уделялось проблемам с украинским контрнаступлением, а также о тупиковой ситуации ВСУ.