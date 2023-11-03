СМИ: Зеленский может уступить пост президента новому политику

Украинские СМИ назвали главкома ВСУ Валерия Залужного потенциально серьёзным конкурентом Владимира Зеленского на следующих президентских выборах в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские издания.

Уточняется, что недавняя статья Залужного в журнале The Economist запустила в Украине новый виток обсуждений о политических амбициях главкома ВСУ. Источник сообщает, что высказывания Залужного демонстрируют большие проблемы в политике Зеленского, одновременно с этим показывая самого главкома как достойную альтернативу на следующих президентских выборах.

«В случае, если Залужный пойдет на выборы президента, победа Зеленского окажется под большим вопросом», — отмечает источник.

Украинские журналисты также отмечают, что избежать проведения президентских выборов станет сложнее, если страны Запада придут к выводу о необходимости замены Зеленского.