Минск выразил протест Варшаве из-за самолета

Белоруссия выразила Польше решительный протест после пересечения госграницы самолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Белоруссии.
Инцидент произошел 2 ноября. После этого во внешнеполитическое ведомство страны вызвали польского посла Мартина Войцеховского.
"В ходе встречи польскому дипломату заявлен решительный протест в связи с очередным фактом нарушения 2 ноября 2023 года государственной границы Республики Беларусь воздушным судном со стороны Республики Польша", – говорится в сообщении.
В МИД Белоруссии настоятельно рекомендовали Польше изучить произошедшее и принять меры по исключению подобных случаев в будущем.
До этого аналогичная ситуация между странами произошла в сентябре. Тогда польского посла в Минске уже предупреждали о необходимости предпринять меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.