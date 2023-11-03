Власти Израиля обратились к находящимся за рубежом гражданам

Израиль призвал граждан быть осторожнее за рубежом из-за вспышки антисемитизма
Власти Израиля призвали граждан своей страны соблюдать осторожность во время нахождения за рубежом из-за мировой вспышки антисемитских настроений. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление сделал Совет национальной безопасности Израиля (СНБ) совместно с МИД страны.
«СНБ и МИД призывают население проявлять особую осторожность при поездках за границу в связи с ростом проявлений антисемитизма и случаев насилия в отношении израильтян и евреев в мире», — говорится в заявлении.
Ранее мировой рост антисемитизма прокомментировали в Белом доме.
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