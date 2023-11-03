Эрдоган подарил Токаеву электрокар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Казахстан подарил главе республики Касым-Жомарту Токаеву турецкий электромобиль TOGG. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«В знак уважения Реджеп Тайип Эрдоган подарил Главе нашего государства электромобиль TOGG турецкого производства. Лидер Турции лично показал Касым-Жомарту Токаеву новый электрокар», — указано в сообщении.

Эрдоган прибыл в Астану для участия в X юбилейном саммите Организации тюркских государств.