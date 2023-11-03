Байден назвал Трюдо "премьер-министром Дро"

Президент США Джо Байден снова допустил оговорку, назвав имя премьер-министра Канады Джастина Трюдо неправильно в ходе саммита Американского партнерства ради экономического процветания.

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"Я благодарю премьер-министра Дро и президента..." – сказал Байден.

После этого он запнулся, исправился и продолжил свою речь.

Ошибки Байдена часто становятся предметом разговоров в Сети и споров о его возрасте. Так, ранее Байден забыл имя министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса во время своего выступления. Президент не смог вспомнить имя и фамилию министра, а когда обращался к нему, то не стал вдаваться в подробности.