Блинкен обозначил планы Израиля на Газу

Блинкен заявил, что Израиль не планирует брать Газу под свой контроль
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Израиля не собираются брать под свой контроль палестинский город Газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Блинкен сделал во время визита в Израиль. Госсекретарь также добавил, что израильские власти не собираются нести ответственность за Газу после проведения в регионе наземной операции.
«Мы также знаем, что Израиль не может восстановить контроль и вновь взять на себя ответственность за Газу. Важно отметить, что Израиль дал ясно понять, что не имеет ни намерения, ни желание делать это», — заявил он.
Помимо этого Блинкен подчеркнул, что власть палестинского движения ХАМАС в секторе Газа должна быть прекращена.
Ранее армия Израиля объявила о полном окружении Газы.
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