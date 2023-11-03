Лидер «Хезболлах» высказался впервые с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке

Лидер ливанского движения «Хезболлах» Хасан Насрулла впервые с обострения палестино-израильского конфликта выступил с видеообращением. Об этом в своём Telegram-канале сообщает «RT на русском».

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По словам Насрулла, в последние годы действия Израиля сделали ситуацию в Палестине «очень жёсткой», однако мировая общественность это игнорировала. При этом атака палестинского движения ХАМАС на приграничные районы Израиля от 7 октября, по его мнению, «создала землетрясение в области безопасности». Насрулла также добавил, что поддержка Израиля со стороны США, «показала слабость» израильского режима.

Помимо этого лидер «Хезболлах» поддержал иракские и йеменские силы, которые оказывают защиту палестинцам в секторе Газа. При этом Насрулла не стал объявлять о вступлении «Хезболлах» в конфликт — подобная вероятность обсуждается с самого первого дня обострения ситуации.