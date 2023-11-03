В Совбезе Украины анонсировали проблемы с СБУ у Арестовича

Служба безопасности Украины (СБУ) уже занимается бывшим советником офиса президента Зеленского Алексеем Арестовичем (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом Алексей Данилов в интервью изданию Liga.net.

«Я не знаю, с какого перепугу он с цепи сорвался и начал махать крыльями. СБУ должна очень внимательно это все отрабатывать. Поверьте, пройдет время, и мы с вами многое увидим», — заявил Данилов, отвечая на вопрос журналиста о возможном политическом проекте, который может возглавить Арестович.

Ранее Арестович заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины и презентовал свою политическую программу.

Политик предложил ввести чрезвычайное положение в экономике и финансах, провести аудит в республике. Кроме того, он считает, что нужно пересмотреть Налоговый и Таможенный кодексы, провести пенсионную, судебную и образовательную реформы, а также реформу МВД.