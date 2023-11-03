Бывший разведчик назвал знакомого с инопланетными секретами политика

Бывший сотрудник Национального управления военно-космической разведки США Дэвид Груш, в июле выступивший перед американскими политиками с докладом об инопланетных технологиях, рассказал, что спецслужбы скрывали их существование даже от президентов. Об этом сообщает журнал County Highway.

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Летом Груш заявил, что власти США и некоторых других стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями. В интервью County Highway он называет американскую часть этой операции «Программой». По его словам, сотрудники спецслужб и военные, которые с ней связаны, как правило, работают в рамках более крупных секретных проектов другой направленности. В результате почти никто из них не обладает полной информацией. Многие из них сами не знают о «Программе» и не понимают, с чем именно им приходится иметь дело.

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Бывший разведчик допустил, что президентам или директорам ЦРУ тоже могут не сообщать о пришельцах. Тогда журналист County Highway поинтересовался у него, кто из высокопоставленных американских политиков все же знаком с инопланетными секретами. В ответ Груш назвал имя крупного политического деятеля конца XX века, но попросил его не публиковать.

«Это только мое предположение», — добавил он.

Журналист издания беседовал с бывшим разведчиком в его родном городке в штате Колорадо. Груш сразу попросил его не упоминать название этого места, затем поднял футболку и показал ему пистолет, заткнутый за пояс шорт. «Я вооружен», — предупредил он. Позднее разговор прервался из-за звонка из Конгресса. По словам автора, Груш десять минут ходил кругами, хмурился и кивал, разговаривая по мобильному телефону с помощником некоего конгрессмена. По его словам, сейчас они работают над законопроектом, который поможет рассекретить «Программу».

В июле Груш утверждал в Конгрессе, что на месте крушения находили останки с «нечеловеческой биологией». Кроме того, некоторые инопланетные объекты якобы удавалось захватить в исправном состоянии. В интервью County Highway он высказал еще несколько догадок. Он считает, что пришельцы могут быть телепатами и использовать некий высокотехнологичный камуфляж, их корабли могут существовать в других измерениях, а их тела в нашем мире — лишь управляемые аватары.

В интервью County Highway Груш коснулся разоблачительной статьи в издании The Intercept. В ней утверждалось, что несколько лет назад у него был запой, после которого ему пришлось провести 72 часа в вытрезвителе. Он объяснил случившееся психологическими травмами, полученными во время службы в Афганистане. Первое время бороться с ними помогал алкоголь, однако этот период позади. Груш утверждает, что теперь полностью сосредоточен на своей цели.

«Я всегда довожу до конца дела, за которые взялся, — заверил бывший разведчик журналиста. — И это тоже доведу».