Президент Украины Владимир Зеленский не приедет в Израиль на следующей неделе. Об этом сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в кабмине Украины.

Ранее 12-й канал израильского телевидения выступил с утверждением, что Зеленский может прибыть с визитом в Израиль в начале следующей недели. Телеканал напомнил, что украинский президент около двух недель назад уже выражал желание приехать в Израиль в знак солидарности с еврейским государством в свете нового обострения палестино-израильского конфликта, но тогда власти еврейского государства дали понять Украине, что считают такой визит несвоевременным.