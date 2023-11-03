Советник премьера Италии уволился после ее разговора с Вованом и Лексусом

Премьер Италии Джорджи Мелони заявила, что ее дипломатический советник подал в отставку после ее беседы с российскими пранкерами. ТАСС
«К решению этого вопроса не подошли должным образом. Мы все сожалеем об этом. Советник Тало взял на себя ответственность», — сказала она. Lenta.ru
Мелони отметила, что причиной её беседы с пранкерами стал поверхностный подход к организации её телефонных переговоров. RT на русском
1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Политик думала, что общается с неким представителем одной из африканских стран. Ura.Ru