Советник премьера Италии уволился после ее разговора с Вованом и Лексусом

Премьер Италии Джорджи Мелони заявила, что ее дипломатический советник подал в отставку после ее беседы с российскими пранкерами. ТАСС

«К решению этого вопроса не подошли должным образом. Мы все сожалеем об этом. Советник Тало взял на себя ответственность», — сказала она. Lenta.ru

Мелони отметила, что причиной её беседы с пранкерами стал поверхностный подход к организации её телефонных переговоров. RT на русском