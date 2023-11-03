На рынке во Львове произошел скандал из-за русского языка

Женщину, говорившую по-русски, высмеяли и оскорбили на рынке в городе Львове. Ей отказали в обслуживании и потребовали говорить на украинском или покинуть город. Вечерняя Москва

Как отмечает украинское издание Страна.ua», «очередной языковой скандал во Львове». «На местном рынке женщину отказались обслуживать из-за русского языка, — говорится в публикации. Газета.Ru