Во Франции призвали покончить с антироссийскими санкциями

Франция увеличила импорт российского газа на 40 процентов в 2023 году, и это несмотря на украинский конфликт. Об этом написал на своей странице в соцсети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Политик потребовал "покончить с лицемерием и положить конец идиотским санкциям".

Между тем неделю назад появилась информация, что в ЕС обсуждают 12-й пакет санкций против России. Новое в нем то, что Европа намерена запретить экспорт российских алмазов и договаривается об этом с G7.

"Мы обсуждаем 12-й пакет санкций против России, который будет включать лишение России остающихся доходов. В первую очередь, от экспорта российских алмазов", - рассказала журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Европе, правда, не все в восторге от этого, и один из основных противников экспорта драгоценных камней из России - Бельгия. Там уверены, что такие ограничения нанесут тяжелый удар по исторической алмазной промышленности Антверпена.