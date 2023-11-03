Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию на Украине и в Газе

Глава Китая Си Цзиньпин заявил, что поддержка одной стороны в украинском кризисе или войне Израиля с ХАМАС может привести лишь к эскалации конфликтов. Об этом сообщает РИА Новости.

Си подчеркнул, что Китай и европейские страны должны придерживаться стратегии урегулирования конфликтов. По его мнению, КНР и Европе необходимо сообща содействовать снижению напряженности, а также региональному миру и развитию.

«Будь то палестино-израильский конфликт или украинский кризис, чтобы решить его в корне, нам необходимо <…> придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности», — заявил глава Китая.

Одностороннюю поддержку одного из участников конфликтов и игнорирование интересов другого Си назвал «сужением пространства безопасности других государств».

3 ноября Си и канцлер Германии Олаф Шольц провели переговоры в формате видеоконференции. Главными темами их встречи стали последствия украинского кризиса и палестино-израильский конфликт.

Как рассказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, на переговорах Си и Шольц подчеркнули, что «нельзя вести ядерную войну, в которой невозможно победить».