Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о государственном перевороте в стране. Он сделал соответствующее заявление на своем YouTube-канале. По словам Соскина, на Украине совершен "антиконституционный переворот". Верховная рада "разгромлена", фракции бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко и экс-президента страны Петра Порошенко "растоптаны", указал он. "Поэтому в парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение и незаконно оно продлевается. Это называется узурпация власти", — продолжил Соскин. Соскин назвал офис президента Украины антиконституционным органом и простой "канцелярией", которая незаконно ограничивает права граждан страны. Он также выразил мнение, что за нарушение конституции в отношении выборов, введения военного положения, а также за преступные действия украинских властей в отношении своих граждан президенту Украины Владимиру Зеленскому должны объявить импичмент, однако этого не происходит ввиду того, что Украина превратилась в государство "стационарного бандита". Ранее Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ради удержания власти в стране отправил солдат Вооруженных сил Украины на уничтожение. До этого бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер говорил, что правительство Зеленского падет в результате проводимой Россией специальной военной операции (СВО).