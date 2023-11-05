Арестович признал, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ в конфликте

"Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина [Украины] в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. <...> Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше", - написал он в своем Telegram-канале.