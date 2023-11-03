На рынке Львова отказались обслуживать русскоязычную покупательницу

Украинские СМИ рассказали о новом языковом скандале во Львове — на одном из местных рынков покупательницу отказались обслуживать из-за русского языка. Об этом сообщает РИА Новости.

Видео с женщиной, пытавшейся купить овощи, появилось в соцсетях. На записи слышно, как несколько женщин требуют от нее либо говорить на украинском, либо уехать из города.

«Мразота, на украинском языке разговаривай, уезжай отсюда. Ты во Львове находишься, на западе Украины» — сказала покупательнице автор видео.

После этого одна из женщин пригрозила русскоговорящей покупательнице полицией.