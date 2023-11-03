На рынке Львова отказались обслуживать русскоязычную покупательницу
Украинские СМИ рассказали о новом языковом скандале во Львове — на одном из местных рынков покупательницу отказались обслуживать из-за русского языка. Об этом сообщает РИА Новости.
Видео с женщиной, пытавшейся купить овощи, появилось в соцсетях. На записи слышно, как несколько женщин требуют от нее либо говорить на украинском, либо уехать из города.
«Мразота, на украинском языке разговаривай, уезжай отсюда. Ты во Львове находишься, на западе Украины» — сказала покупательнице автор видео.
После этого одна из женщин пригрозила русскоговорящей покупательнице полицией.
В конце октября в Киеве русскоязычный водитель такси высадил двух пассажирок, которые требовали от него говорить на украинском языке. Позже стало известно, что таксиста уволили и вручили ему повестку в армию.