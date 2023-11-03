Санду озвучила позицию по дебатам на русском языке в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила о неправомерности запрета участникам предстоящих в стране местных выборов выступать на русском языке во время дебатов. Об этом пишет РИА Новости.

Таким образом она отреагировала на обращение в прокуратуру кандидата в мэры Кишинева от оппозиционной Компартии Дианы Караман, которой запретили участвовать в дебатах на русском языке на общественном телеканале Moldova 1. При этом генеральный директор компании «Телерадио Молдова» Влад Цуркану заявил, что кандидатам необходимо уметь говорить на государственном языке.

Однако Майя Санду заметила, что «неправильно» запрещать говорить на русском языке и вмешиваться таким образом в избирательную кампанию.

«Я не знаю, прописано ли это в регламенте. Регламент должен быть изменен. У нас есть русскоговорящие, и они должны иметь доступ к русскому контенту», — подчеркнула Санду.

Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября.

Зимой текущего года министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что Молдавия инициирует процесс выхода из нескольких десятков соглашений в рамках СНГ. А накануне стало известно, что Молдавия больше не будет осуществлять оплату взносов в СНГ и другие организации на платформе Содружества.