Премьер Ирландии выступил с резкой критикой действий Израиля

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что военные действия Израиля в секторе Газа «похожи на месть, а не на самооборону». Об этом сообщает Irish Examiner.

Во время визита в Южную Корею Варадкар прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Он не смог ответить на вопрос, является ли Ирландия другом или союзником Израиля.

Как отметил Варадкар, Израиль, как и любая другая страна, имеет право защищаться в случае нападения, но происходящее в Газе не похоже на самооборону. Он заверил, что в Ирландии помнят, с чего началась война — с атаки палестинского движения ХАМАС, которая привела к 1400 жертвам в Израиле.

«Но то, что я вижу сейчас, — это не просто самооборона. Это больше похоже на месть, и это не та позиция, которую стоит занимать. Я не думаю, что таким образом Израиль сможет гарантировать свою будущую свободу и безопасность», — сказал Варадкар.

Ирландия призывает к гуманитарному прекращению огня, но сомневается, что израильские силы прислушаются к мнению Дублина, подчеркнул политик. По его мнению, в Израиле обращают внимание лишь на мнение США и других своих союзников.

Варадкар также сообщил, что получил от МИД информацию о гражданине Ирландии, находящемся в заложниках у ХАМАС. Премьер назвал это «деликатным вопросом».

Политик заявил, что не ему решать, являются ли удары по лагерям беженцев в Газе военными преступлениями. В то же время он подчеркнул, что Ирландия увеличила свою гуманитарную помощь палестинцам.