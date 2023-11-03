Эрдоган предложил тюркским странам объединиться алфавитом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложить ввести единый алфавит в тюркских странах. Об этом сообщает Ulysmedia.kz.
Свою языковую инициативу Эрдоган представил на саммите Организации тюркских государств, который прошел 3 ноября в Астане.
Эрдоган призвал тюркские страны усиливать сотрудничество по всем вопросам, включая гуманитарные. По его мнению, язык помогает укреплять связи тюркских стран.
«Язык очень важен для нашего единства, как и общий алфавит», — подчеркнул президент Турции.
Десятый саммит Организации тюркских государств прошел в Астане под председательством президента Касым-Жомарта Токаева.
В саммите приняли участие главы Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Турции и Узбекистана, а также лидеры государств-наблюдателей — Венгрии и Туркменистана.
Выступая на саммите, Токаев подчеркнул, что страны-участники организации «исполняют волю предков, укрепляя сотрудничество тюркских народов».
Токаев предложил систематизировать стандарты и терминологию членов организации, открыв путь к свободному экспорту товаров на общий рынок.