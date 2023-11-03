Sky: Блинкен предложит гуманитарную паузу в Газе в обмен на свободу заложников
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль может предложить гуманитарную паузу в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщил канал Sky News Arabia, ссылаясь на палестинские источники.
Гуманитарная пауза может быть объявлена на 12 часов с возможностью продления. Блинкен также потребует от Израиля разрешить передвижение транспорта Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Международного комитета Красного Креста (МККК).
Блинкен уже провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве, пишет газета Haaretz. Это уже второй визит Блинкена в Израиль с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Госсекретарь США в рамках очередного турне планирует также посетить Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.
В Израиле Блинкен планирует встретиться с должностными лицами, чтобы обсудить освобождение захваченных ХАМАС заложников, а также оценить риски разрастания конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее госсекретарь США встречался с Нетаньяху 12 октября в штабе минобороны Израиля. 18 октября страну посещал Джо Байден и заявил о полной поддержке израильской стороны.