Sky: Блинкен предложит гуманитарную паузу в Газе в обмен на свободу заложников

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль может предложить гуманитарную паузу в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Об этом сообщил канал Sky News Arabia, ссылаясь на палестинские источники.

Гуманитарная пауза может быть объявлена на 12 часов с возможностью продления. Блинкен также потребует от Израиля разрешить передвижение транспорта Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и Международного комитета Красного Креста (МККК).

Блинкен уже провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Тель-Авиве, пишет газета Haaretz. Это уже второй визит Блинкена в Израиль с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Госсекретарь США в рамках очередного турне планирует также посетить Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.

В Израиле Блинкен планирует встретиться с должностными лицами, чтобы обсудить освобождение захваченных ХАМАС заложников, а также оценить риски разрастания конфликта на Ближнем Востоке.