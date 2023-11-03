WSJ: напуганные украинским кризисом соседи отдалились от России

Члены возглавляемых Россией военных и экономических альянсов — Молдавия, Армения и Казахстан — стремятся диверсифицировать связи, обращаясь к Китаю и Западу. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает WSJ, когда в январе 2022 года Казахстан охватили беспорядки, российские ВДВ быстро прибыли на помощь властям страны и, казалось, что влияние Москвы на большей части территории бывшего СССР «достигло своего пика».

Однако украинский кризис обнажил проблемы в отношениях России со странами «ближнего зарубежья», подчеркивает The Wall Street Journal. Напуганные кризисом и международными санкциями, введенными против РФ, ее соседи и союзники занялись диверсификацией своих отношений, стремясь углубить связи с Китаем и Западом.

Газета отмечает, что отдаление от России наиболее заметно в Молдавии, следом за ней идет Армения.

Ранее Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии постановила заблокировать 22 сайта российских телеканалов, включая сайты «Первого», RT, «Вестей», НТВ, «Звезды», «Спаса». Перед этим власти Молдавии обвинили многие российские СМИ в распространении дезинформации, затрагивающей национальную безопасность. В МИД России это назвали актом политической цензуры.

Также Молдавия вышла из нескольких соглашений СНГ.

После потери Нагорного Карабаха премьер Армении Никол Пашинян заявил, что последние события «по сути, подвели» Ереван к решению «диверсифицировать отношения в сфере безопасности».