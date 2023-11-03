Обзор иноСМИ: кто тормозит европейскую экономику, Вован и Лексус о разговоре с Мелони

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«Германия тормозит европейскую экономику»

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Европейская экономика неспособна проложить путь к экономическому оживлению, пишет японский портал Nikkei. В конце октября было объявлено, что темпы роста ВВП еврозоны за период с июля по сентябрь потеряли 0,4 процента.

Инфляция в ЕС остается высокой, а повышение процентных ставок Европейского центрального банка напрямую влияет на производственную экономику Германии. Еврозона, которая зависит от импорта ресурсов, сталкивается с последствиями украинского кризиса. Как отмечает Nikkei, Германия, крупнейшая экономика Европы, которая обеспечивает 30 процентов ВВП еврозоны, тормозит экономику региона. В июле-сентябре ВВП страны сократился на 0,1 процента к предыдущему кварталу, это ниже темпов роста Франции. Недавние опросы показали, что 61 проценту немцев приходится ограничивать свое потребление. Кроме того, количество корпоративных банкротств в Германии выросло на 33 процента к прошлому году.

«Коррупция и олигархи - препятствия для Украины на пути в ЕС»

Украинский кризис усилил стремление ЕС к расширению - Брюссель «не хочет оставлять своих восточных соседей в руках России», пишет финский портал Yle. Но расширение блока требует обновления как внутри ЕС, так и в потенциальных странах-членах, говорится в новом докладе финского политолога Тайне Карьялайнен. В докладе приведены три сценария политики расширения ЕС на ближайшие десять лет.

Первый сценарий предполагает, что ЕС будет двигаться к расширению так же медленно, как и в последнее десятилетие, поэтому стремление его восточных соседей к членству в итоге угаснет, а влияние России возрастет. Второй сценарий заключается в том, что ЕС поспешно примет новых членов без достаточного обновления внутри союза и в новых странах.Такое развитие событий способно привести к распаду ЕС, считает Карьялайнен. Третий сценарий - ЕС изменит процессы принятия решений по членству так, чтобы они стали более гибкими и устойчивыми. Карьялайнен подчеркивает, что перед вступлением в ЕС Украина должна уменьшить влияние олигархов, укрепить свою судебную систему и обеспечить свободу СМИ.

Политолог отмечает, что никто не хочет видеть в ЕС «новую Польшу или Венгрию», но если Украина будет справляться с выполнением условий Евросоюза, ее можно вознаградить еще до вступления в блок, включив в процессы принятия решений по определенным вопросам или в проекты финансирования.

«Турция и Азербайджан сразятся за поставки цитрусовых в Россию»

Глава Ассоциации экспортеров фруктов и овощей Эгейского региона Турции Хайреттин Учак заявил газете Dünya, что конкуренция за российский рынок цитрусовых постепенно возрастает. С наступлением сезона экспорта лимонов, апельсинов, яблок, грейпфрутов, киви и бананов, Китай и Азербайджан стали серьезными соперниками Турции в поставках в Россию.

Учак подчеркнул, что Россия - основной рынок его региона для поставок цитрусовых, на РФ приходится 60 процентов экспорта. Традиционными конкурентами в этой сфере для Турции были Китай, Египет, Марокко и Иран. Теперь к ним присоединился и Азербайджан, серьезно занявшийся сельским хозяйством. Чтобы доля Турции на российском рынке не сократилась, необходимо повысить конкурентоспособность и качество турецкой продукции, отметил Учак. Урожай цитрусовых в этом году был большим, но без дождей фрукты выросли маленькими. Кроме того, турецкое сельское хозяйство страдает от нехватки рабочих.

«Зеленский стремится к сближению с Бразилией»

Украинские власти обратились к главе МИД Бразилии Мауро Виейре с вопросом об организации визита Владимира Зеленского в страну. Зеленский стремится сблизиться со странами, которые заняли нейтральную позицию по украинскому кризису и продолжают вести дела с Россией, пишет Globo.com.

По данным издания, бразильские власти согласны на визит Зеленского и ожидают, когда Киев назовет желаемые даты. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет возглавить движение за прекращение конфликта между Россией и Украиной. Его идея заключается в создании «клуба мира», который объединил бы нейтральные страны, способные выступить посредниками в переговорах двух стран. Globo.com отмечает, что некоторые заявления бразильского президента ранее были негативно восприняты Зеленским. К примеру, да Силва подчеркивал, что ответственность за конфликт несут и Москва, и Киев. Также он говорил, что западные державы продлевают конфликт, поставляя Украине оружие и боеприпасы.

«Мы не шпионы»: в Италии поговорили с Вованом и Лексусом

Итальянская газета La Repubblica взяла интервью у пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые ранее опубликовали свой разговор с премьером Италии Джорджей Мелони от лица президента комиссии Африканского союза. В этой беседе Мелони заявила, что наступление Украины «идет не так, как ожидалось», все стороны устали, поэтому появился шанс на переговоры. Премьера раскритиковали итальянские оппозиционеры, обвинив ее офис, поверивший пранкерам, в некомпетентности.