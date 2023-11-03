У королевы Камиллы закончились деньги на рынке

Королева Камилла и король Чарльз проводят встречи в рамках официального визита в Кению. Об этом сообщает Daily Mail.

Существует старая традиция, восходящая к 1500-м годам, согласно которой королевские особы не носят с собой наличных денег. Однако, как оказалось, это не совсем так. Королева Камилла приготовила свои шиллинги, чтобы совершить ранний шопинг на одном из местных рынков Найроби. Но ей не хватило денег на покупку украшений ручной работы. Помощнику пришлось обходить продавцов и узнавать их данные, чтобы потом расплатиться с ними.

В июле сообщалось, что королева Камилла не получит денежное довольствие от британского правительства. Национальное аудиторское управление опубликовало постановление, согласно которому Камилла «не будет получать отдельное ежегодное денежное довольствие, а мероприятия с ее участием будут спонсироваться средствами Государственного гранта». Такое решение связано с тем, что Цивильный лист и несколько финансовых грантов от правительства, из которых расходовались средства на нужды королевской семьи, теперь заменены Государственным грантом.