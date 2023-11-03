Израиль решил выслать всех палестинских рабочих обратно в Газу

Всех находившихся в Израиле на момент начала конфликта с радикальным движением ХАМАС палестинских рабочих из сектора Газа решили выслать из страны, пишет The Times of Israel.

Сославшись на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, издание отмечает, что власти Израиля решили прекратить все контакты с сектором Газа и запретить его жителям работать на израильской территории, передает РБК.

В статье указано, что «Израиль прекращает все контакты с сектором Газа». Кроме того, палестинских рабочих из Газы больше не будет, а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу.

По информации газеты Globes на минувший апрель, в Израиле работали около 150 тыс. палестинцев. Почти две трети из них были заняты в строительной сфере, остальные – в промышленности, ресторанном бизнесе и сельском хозяйстве, уточнило издание.