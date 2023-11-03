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США ввели санкции против россиянки за содействие в обходе рестрикций

США ввели санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой за отмывание денег и помощь российским предпринимателям в обходе рестрикций.

США ввели санкции против россиянки за помощь в обходе санкций
© globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что санкции были введены «за её роль в отмывании и перемещении средств с помощью виртуальной валюты в интересах российских элит».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийские санкции США направлены на нанесение России стратегического поражения, но Вашингтон не сможет достичь своей цели.