США ввели санкции против россиянки за помощь в обходе санкций

США ввели санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой за отмывание денег и помощь российским предпринимателям в обходе рестрикций.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что санкции были введены «за её роль в отмывании и перемещении средств с помощью виртуальной валюты в интересах российских элит».