США ввели санкции против россиянки за помощь в обходе санкций

США ввели санкции против россиянки за содействие в обходе рестрикций
США ввели санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой за отмывание денег и помощь российским предпринимателям в обходе рестрикций.
Об этом сообщается на сайте Госдепа.
Отмечается, что санкции были введены «за её роль в отмывании и перемещении средств с помощью виртуальной валюты в интересах российских элит».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что антироссийские санкции США направлены на нанесение России стратегического поражения, но Вашингтон не сможет достичь своей цели.