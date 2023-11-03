Украина заявила о плане Б на случай прекращения помощи Запада

Власти Украины разработали план Б на тот случай, если Киев перестанет получать помощь от стран Запада, однако уверены, что партнеры продолжат ее предоставлять. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"Безусловно [есть план Б], но я бы не ставил вопрос таким образом, что нам нужно уже реализовывать какие-либо шаги на случай, если мы не получим помощь, потому что мы все-таки уверены в том, что помощь будет. Возможно, помощь будет под определенными условиями по поводу контроля тех денег, которые мы получим. Возможно, помощь будет в другом объеме, но точно она будет. Мы над этим работаем", - ответил он в эфире телеканала "Рада" на вопрос о том, готовит ли Киев запасной план.

Видео дня

Говоря о составлении государственного бюджета на 2024 год, Гетманцев подчеркнул, что "ситуация достаточно сложная на финансовом фронте", так как нет гарантий, что Киев получит западную финансовую поддержку в необходимых ему объемах.

"В бюджете на 2024 год предусматривается финансовая помощь в размере $42 млрд, но из гарантированных сумм мы имеем лишь $15 млрд - это помощь от Еврокомиссии и программа с Международным валютным фондом", - добавил депутат.

"Мы до сих пор не имеем гарантированной суммы помощи от Соединенных Штатов на следующий год. Понимаем, что без этой поддержки нам будет очень и очень трудно", - прокомментировал Гетманцев споры в Вашингтоне вокруг помощи для Украины.

Украинские чиновники давно признали, что Киев самостоятельно не покрывает даже свои военные расходы. Недавно Верховная рада приняла поправки к бюджету на 2023 год, в результате чего его дефицит возрос с запланированных $38 млрд до $54,75 млрд.

В октябре Минфин страны сообщил, что с начала 2023 года Киев получил от Запада в виде грантов и кредитов $33,8 млрд. Ранее в парламенте обсуждался проект бюджета на 2024 год, в котором предусмотрен дефицит более $42 млрд. Ко второму чтению в парламенте власти сократили необходимый объем внешнего финансирования на $1,9 млрд из-за проблем с утверждением в США законопроекта о финансовой помощи Киеву.