Блинкен раскрыл планы своего визита в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль для встречи с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Свои планы дипломат раскрыл на странице в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Вернулся в Израиль, где проведу встречи с Нетаньяху, президентом Герцогом и другими руководителями. Мы обсудим право Израиля на самооборону и нашу работу по оказанию гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа», — заявил Блинкен.

На данный момент Блинкен находится в турне по странам Ближнего Востока и Азии, и Израиль стал первой страной, куда направился дипломат. После он также посетит с визитом Иорданию, Южную Корею и Японию.