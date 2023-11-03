Владимир Зеленский станет последним президентом Украины. Об этом написал глава Совета Движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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«Зеленскому не удалось преодолеть вектор на предательство всех и вся, он уничтожил государство, как таковое, создал преступную диктатуру нацизма и милитаризма, и потому он будет последним президентом страны, которую он так цинично предал», — написал Виктор Медведчук в статье для платформы «Смотрим».

Он уточнил, что украинский лидер сам же создал систему, которая его уничтожит.

По словам Медведчука, сегодня все могут наблюдать за тем, как украинский майдан «сам себя пожирает». Он подчеркнул, что те, кто недавно были героями, вдруг превращаются в преступников, а некогда союзники Киева стали его врагами.