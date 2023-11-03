Австрию обвинили в отходе от политического нейтралитета по Украине

Австрия отошла от политики нейтралитета в украинском конфликте, заявил посол России в этой стране Дмитрий Любинский в интервью газете Oberösterreichische Nachrichten.

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По словам российского дипломата, "в украинском конфликте, и не только в нем, правительство и глава республики выбрали однозначную сторону и автоматически вывели себя из игры".

Однако, добавил посол, хотя власти Австрии неоднократно заявляли, что их страна придерживается военного нейтралитета и отказывается от участия в вооруженных конфликтах и поставок оружия другим странам, но ее нейтралитет не является политическим.