Австрию обвинили в отходе от политического нейтралитета по Украине

Посол РФ в Вене: Австрия отказалась от политического нейтралитета в украинском конфликте
Австрия отошла от политики нейтралитета в украинском конфликте, заявил посол России в этой стране Дмитрий Любинский в интервью газете Oberösterreichische Nachrichten.
По словам российского дипломата, "в украинском конфликте, и не только в нем, правительство и глава республики выбрали однозначную сторону и автоматически вывели себя из игры".
Однако, добавил посол, хотя власти Австрии неоднократно заявляли, что их страна придерживается военного нейтралитета и отказывается от участия в вооруженных конфликтах и поставок оружия другим странам, но ее нейтралитет не является политическим.
Любинский отметил, что Австрия в последнее время выражает солидарность с Украиной. При этом, подчеркивает посол, "Европа без России неполна". И эти его слова издание вынесло в заголовок.