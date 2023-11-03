Армения пообещала урегулировать все проблемы с РФ путем диалога

Существующие между Арменией и Россией проблемы должны быть урегулированы путем диалога в дружеской атмосфере, сообщил глава МИД Армении Арарат Мирзоян в парламенте республики.

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"Есть некоторые проблемы, нас многие вещи не устраивают. Насколько я понимаю, в России такое же отношение. Мы уверены, что то, чему удивляются наши российские партнеры, является следствием той политики, которую мы видели в различных СМИ", – цитирует его ТАСС.

По словам Мирзояна, у Еревана нет другой позиции, кроме как разобраться в проблемах в конструктивной атмосфере, урегулировать их и двигаться вперед в духе дружбы и сотрудничества. При этом он обратил внимание, что это не зависит от одной стороны.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян сообщил, что между Ереваном и Москвой не стоит острых проблем. Отвечая на вопрос об ухудшении армяно-российских взаимоотношений, дипломат заявил, что существующие у сторон вопросы друг к другу обсуждаются через сотрудников МИД.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия якобы не выполнила своих обязательств в ситуации с Нагорным Карабахом, и теперь Ереван ищет новых партнеров. Он пояснил, что произошедшее в Нагорном Карабахе привело республику к решению о необходимости диверсифицировать отношения в сфере безопасности.