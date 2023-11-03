Окружение Газы и заявление «Хезболлы»: западные СМИ о конфликте в Израиле

Город Газа в одноименном секторе окружен, а глава «Хезболлы» готовится выступить с заявлением впервые с начала палестино-израильского конфликта. Главные публикации западных СМИ о войне между Израилем и ХАМАС — в подборке «Рамблера».

Об операции армии Израиля в секторе Газа

Город Газа окружен. Financial Times сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сосредоточила танки у побережья на севере Газы. Военные перебрасывают подкрепления из Израиля в сектор с северо-востока. Также журналистам удалось выяснить, что дополнительные бронетанковые колонны продолжают движение к морю к югу от города.

В публикации подчеркивается, что сообщения ЦАХАЛ не дают возможности назвать количество введенных в сектор войск, однако спутниковые снимки позволяют оценить их как «значительное».

Washington post указывает, что подробности наземной операции ЦАХАЛ остаются скудными. Журналисты не могут попасть в сектор Газа, а связь с теми, кто уже находится поблизости от районов боевых действий, регулярно пропадает.

При этом в публикации журналисты назвали информацию от ЦАХАЛ «расплывчатой» и недостаточной для того, чтобы судить о действиях израильских военных.

О планах и действиях «Хезболлы»

По сообщению Guardian, в пятницу, 3 ноября, генеральный секретарь ливанской группировки «Хезболлах» Хасан Насралла должен выступить в Бейруте с первым публичным заявлением после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того «Хезболла» заявила, что, в четверг, 2 ноября, в ходе последней одновременно атаковала 19 позиций на севере Израиля.

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