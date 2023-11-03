Умер спасавший «Аполлон-13» астронавт Маттингли

Американский астронавт Томас Кеннет Маттингли скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщается на сайте NASA.

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В космическом агентстве США подчеркнули, что Маттингли сыграл одну из ключевых ролей в успехе программы «Аполлон».

Маттингли исключили из состава экипажа злополучного космического корабля «Аполлон-13» всего за 72 часа до его запланированного запуска. Такое решение NASA пришлось принять из-за его контакта с переносчиком краснухи. Пилот резервного командного модуля Джек Суайгерт заменил Мэттингли. «Аполлон-13» стартовал 11 апреля 1970 года под управлением Суайгерта и астронавтов Джима Ловелла и Фреда Хейза.

Почти через 56 часов после взлета на «Аполлоне-13» взорвался кислородный баллон номер два, в результате чего вышел из строя и баллон номер 1. «Хьюстон, у нас проблема», - с этой ставшей впоследствии всемирно известной фразой Ловелл обратился в центр управления полетами.

Маттингли сыграл важную роль в возвращении экипажа. Он принимал ключевые решения в режиме реального времени. Так как Маттингли знал «Аполлон-13» лучше большинства специалистов, он смог рассчитать схему распределения ресурсов корабля, и в итоге «Аполлон-13» смог вернуться на Землю на пределе возможностей.

Позже Маттингли стал пилотом миссии «Аполлон-16», которая приземлилась на Луну в 1972 году. Во время этой миссии команда астронавтов смогла собрать образцы с лунного нагорья и достичь всех своих основных целей.