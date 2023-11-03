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Палестинский Красный Полумесяц сообщил о возобновлении ударов близ больницы «Аль-Кудс»

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Палестинское общество Красного Полумесяца утверждает, что Израиль возобновил обстрел территории вокруг больницы «Аль-Кудс» на севере сектора Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальную страницу общества в социальной сети X.

«ВВС Израиля возобновили удары по окрестностям больницы "Аль-Кудс", обстрел которой ранее продолжался в течение нескольких дней», — пишет Красный Полумесяц.

Ранее он заявлял, что армия Израиля обстреливает медицинское учреждение, чтобы «вынудить персонал и пациентов покинуть больницу»

Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект о помощи Израилю, но не Украине

Предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, в котором не упоминается выделение средств на поддержку Украине, поддержали большинством голосов члены Палаты представителей Конгресса США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN.

В поддержку законопроекта высказались 226 законодателей, против — 196. После одобрения в нижней палате Конгресса законопроект должен поступить в Сенат Конгресса США.

Израиль разрывает связи с Газой

Израиль прекращает все контакты с сектором Газа и запрещает выходцам из Палестины работать на своей территории. Такое решение принял военно-политический кабинет Израиля, пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«Палестинских рабочих из Газы больше не будет, а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу», — указано в публикации.

Средства ПВО уничтожили БПЛА над Белгородской областью

Объекты на территории РФ снова подверглись нападению, беспилотные летательные аппараты Украины были сбиты средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщило военное ведомство.

Антонов заявил о фронтальном наступлении США на Россию

США ведут «фронтальное наступление» на Россию, однако Москва почти не получает урона от введенных против нее санкций, в отличие от самой Европы и Штатов. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.