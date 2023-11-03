Европа столкнулась с массовой депрессией

Население Европы захватывает депрессия, вызванная пандемией COVID-19 и конфликтом на Украине, подобная «эпидемия» приводит к ухудшению экономических показателей. Об этом пишет издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE), передает РИА Новости.

«Депрессия и тревога становятся эпидемией в современной Европе и экономисты уже пытаются перевести эту проблему в реальные потери для экономик стран ЕС», — сказано в статье.

Согласно данным PIE, 62% респондентов в Европе заявили об ухудшении своего психического здоровья из-за военного конфликта на Украине и распространения по миру COVID-19. Interia при этом утверждает, что депрессия и психические расстройства отражаются на экономике государства.

«В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем превышает 4,2% ВВП, то есть более 600 миллиардов евро», — указано в материале. PIE предполагает, что ухудшение показателей связано со снижением производительности труда и уровня занятости.