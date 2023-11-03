Кисида выразил сожаление в связи с решением РФ отозвать ратификацию ДВЗЯИ

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал "заслуживающим крайнего сожаления" решение России об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Это заслуживает крайнего сожаления, поскольку идет вразрез с многолетними усилиями международного сообщества, направленными на вступление в силу и универсализацию этого договора", - отметил Кисида. Он также пообещал, что будучи "премьер-министром из Хиросимы", сделает все возможное для того, чтобы человечество смогло прийти к миру без ядерного оружия.

В 2023 году Япония председательствует в Группе семи, а саммит "семерки" прошел в мае именно в Хиросиме. Джо Байден стал вторым после Барака Обамы действующим американским президентом, посетившим один из японских городов, подвергшихся атомной бомбардировке со стороны США. Однако Байден, как и Обама, побывавший в Хиросиме в 2016 году, не принес извинений. В памятной книге Мемориального музея мира американский президент оставил краткую запись, призвав сохранять надежду на построение мира, в котором не будет ядерного оружия.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Этот договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Он должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 из 44 государств, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.