В своей публикации в социальной сети X (бывший Twitter), кандидат в президенты США Вивек Рамасвами выразил мнение о необходимости борьбы с ложью, которую, по его словам, распространяет Украина, чтобы представить страну в хорошем свете.

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Он также утверждает, что республиканцы, поддерживающие военные действия на Украине, распространяют ту же ложь, что и президент Джо Байден. Рамасвами призывает противостоять дезинформации о Донбассе, которую, по его мнению, распространяет Украина.

Он отмечает, что большинство регионов Донбасса являются русскоязычными и не участвовали в украинских выборах уже почти десять лет. Политик подчеркивает необходимость принять эти факты и избежать повторения ошибок, совершенных в Ираке и Афганистане. Кроме того, Рамасвами утверждает, что оппозиционные партии запрещены на Украине, а все издания объединены в государственную формацию.