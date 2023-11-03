Глава МИД Ирана обсудил ситуацию в секторе Газа с главой политбюро ХАМАС

"В телефонном разговоре с главой политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией мы обсудили последние события в Газе и на Западном берегу реки Иордан в Палестине", - отмечается в заявлении главы иранского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его странице в социальной сети Х (ранее Twitter).