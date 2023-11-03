Трамп назвал признак того, что дела США вокруг Украины идут плохо

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что дела США вокруг Украины идут плохо, это можно заметить по освещению военного конфликта между Москвой и Киевом в СМИ. Об этом пишет РИА Новости.

«Значит, дела идут плохо, потому что они больше не говорят об Украине», — указал Трамп на митинге сторонников в Техасе.

Он напомнил, что издания, распространяющие ложную информацию о ходе конфликта, также не сообщали о положении дел США в Афганистане и выводе оттуда войск.

«Никто не говорит об Афганистане. Вы заметили, про Украину тоже уже не говорят. Потому что дела не идут хорошо», — пояснил Трамп, подчеркнув, что СМИ и политики США не говорят о вещах, которые идут не очень хорошо.

Ранее палата представителей США, которую контролирует Республиканская партия, одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю объемом примерно в 14,3 миллиарда долларов. Упоминание в нем Украины отсутствует.