Израиль принял решение прекратить все контакты с сектором Газа
Военно-политический кабинет министров Израиля решил оборвать все контакты с сектором Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра.
«Военно-политический кабинет принял решение вычесть из денежных переводов Палестинской автономии все средства, предназначенные для сектора Газа», — указано в объявлении.
В канцелярии добавили, что Израиль также больше не будет принимать у себя палестинских рабочих из Газы, а те из них, кто находился в Израиле в день начала военного конфликта, будут депортированы.
Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила город Газа. Об этом заявил пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари.
«Усилия по окружению города Газа завершены. <...> Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС», — поделился он.
До этого Хагари указал, что армия Израиля все еще расширяет наземную операцию в секторе Газа и отправляет своим солдатам подмогу. При этом агентство Франс Пресс со ссылкой на показания очевидцев передавало, что на окраине города Газа замечены танки израильской стороны.