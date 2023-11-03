Израиль принял решение прекратить все контакты с сектором Газа

Военно-политический кабинет министров Израиля решил оборвать все контакты с сектором Газа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

«Военно-политический кабинет принял решение вычесть из денежных переводов Палестинской автономии все средства, предназначенные для сектора Газа», — указано в объявлении.

В канцелярии добавили, что Израиль также больше не будет принимать у себя палестинских рабочих из Газы, а те из них, кто находился в Израиле в день начала военного конфликта, будут депортированы.

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) окружила город Газа. Об этом заявил пресс-секретарь вооруженных сил еврейского государства бригадный генерал Даниэль Хагари.

«Усилия по окружению города Газа завершены. <...> Солдаты атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции и пусковую инфраструктуру ХАМАС», — поделился он.