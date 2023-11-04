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На Украине заявили о критической зависимости от внешнего финансирования

Депутат Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина критически зависима от внешнего финансирования. Его слова приводит РИА Новости.

На Украине заявили о критической зависимости от внешнего финансирования
© ТАСС

По его словам, до конца года стране нужно привлечь около 9,5 миллиардов долларов финансовой помощи. Как рассказал Гетманцев, иностранными деньгами покрываются статьи бюджета, не связанные с армией. Кроме того, гранты помогают частично закрыть военные статьи бюджета, так как собираемых налогов и сборов все равно не хватает.

Ранее в Национальном банке страны сообщили, что в ближайшие два года поток иностранной помощи уменьшится — до 38,5 миллиарда долларов в 2024 году, а в 2025-м будет получено 25 миллиардов долларов. По данным регулятора, дефицит бюджета по итогам года без учета грантов достигнет 29 процентов из-за высоких расходов на военные нужды.

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