Трамп считает, что из-за политики Байдена США теперь изолированы

"Они [союзники] все связаны с Китаем, Россией <...>. Мы потеряли все. Мы потеряли всех, мы точно одни на целом острове. Но не волнуйтесь, я верну их всех", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в штате Техас.