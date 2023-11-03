На Украине заявили о проблемах с внешним финансированием из-за США

Проект государственного бюджета Украины на 2024 год демонстрирует, что у Киева большие проблемы с внешним финансированием из-за США . Такое заявление сделал депутат Верховной рады Ярослав Железняк , передает РИА Новости .

«Мы снизили потребность во внешнем финансировании на 1,9 миллиарда долларов: с 42,9 миллиарда долларов в первом чтении до 41 миллиарда долларов. А дефицит соответственно снизили всего на 0,5 миллиарда долларов», — указал Железняк и пояснил, что это доказывает наличие проблем с финансированием на 2024. По его мнению, винить в этом следует США.

До этого премьер Украины Денис Шмыгаль уведомил о принятии властями проекта бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами — 45,6 миллиарда долларов. Это превышает суммы расходов на медицину, социальную сферу и образование. Затем в Министерстве финансов Украины указали, что в проект также включены расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов.