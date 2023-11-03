На Украине заявили о проблемах с внешним финансированием из-за США
Проект государственного бюджета Украины на 2024 год демонстрирует, что у Киева большие проблемы с внешним финансированием из-за США. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Ярослав Железняк, передает РИА Новости.
Ранее другой депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уведомил, что правительство Украины утвердило доработанный ко второму чтению проект государственного бюджета на 2024 год.
«Мы снизили потребность во внешнем финансировании на 1,9 миллиарда долларов: с 42,9 миллиарда долларов в первом чтении до 41 миллиарда долларов. А дефицит соответственно снизили всего на 0,5 миллиарда долларов», — указал Железняк и пояснил, что это доказывает наличие проблем с финансированием на 2024. По его мнению, винить в этом следует США.
До этого премьер Украины Денис Шмыгаль уведомил о принятии властями проекта бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами — 45,6 миллиарда долларов. Это превышает суммы расходов на медицину, социальную сферу и образование. Затем в Министерстве финансов Украины указали, что в проект также включены расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов.