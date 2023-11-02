Абхазия вернет России незаконно полученные 25 миллионов рублей

Помимо этого Пенсионный фонд Абхазии выделил 28,6 миллионов рублей на единовременные пособия семья погибших. Напомним, что ранее парламент и Совет Федерации Абхазии ратифицировали протокол с Россией об усилении контроля за российскими средствами на выплату пенсий тем россиянам, которые проживают в Абхазии. Тогда стороны пришли к выводу, что родственники умерших в Абхазии российских пенсионеров зачастую несвоевременно извещали соответствующие органы о смерти, из-за чего незаконно получали дополнительные выплаты. Сумма таких выплат была оценена в 25 миллионов рублей.