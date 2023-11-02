Абхазия вернет России незаконно полученные 25 миллионов рублей
Абхазский парламент принял решение вернуть Социальному фонду России 25 миллионов рублей, которые были незаконно получены родственниками умерших пенсионеров. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что парламент страны принял соответствующие изменения в закон «О бюджете Пенсионного фонда Абхазии».
«В раздел "Другие общегосударственные вопросы" вносится изменение, согласно которому 25 млн рублей будут направлены на возмещение излишне полученных родственниками умерших пенсионеров средств», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Помимо этого Пенсионный фонд Абхазии выделил 28,6 миллионов рублей на единовременные пособия семья погибших. Напомним, что ранее парламент и Совет Федерации Абхазии ратифицировали протокол с Россией об усилении контроля за российскими средствами на выплату пенсий тем россиянам, которые проживают в Абхазии. Тогда стороны пришли к выводу, что родственники умерших в Абхазии российских пенсионеров зачастую несвоевременно извещали соответствующие органы о смерти, из-за чего незаконно получали дополнительные выплаты. Сумма таких выплат была оценена в 25 миллионов рублей.