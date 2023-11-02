На Украине жители Краснограда отказались переименовать город

Переименования улиц и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. По данным министерства культуры и информационной политики, только за год было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.