Блинкен придумал, как управлять сектором Газа после спецоперации Израиля

«Госсекретарь и его заместители ведут с коллегами в арабских странах переговоры о формате управления в секторе Газа после завершения Израилем «основных военных операций». Один из обсуждаемых вариантов предусматривает, что на протяжении некоторого периода за управление сектором Газа будут отвечать «многонациональные силы региона», — передает ТАСС сообщение The Wall Street Journal.