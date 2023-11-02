Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден собирается использовать право вето, если Конгресс одобрит законопроект о военной помощи Израилю , но не выделит средства на поддержку Украины . Об этом сообщает ТАСС.

«Президент наложит вето на законопроект о помощи только Израилю. Я думаю, мы четко дали понять это», — заявил Кирби.

Он также добавил, что, по мнению Байдена, запросы на военную помощь от Украины и Израиля касаются критически важных нужд в сфере безопасности. По этой причине президент США хочет, чтобы все эти запросы были удовлетворены.