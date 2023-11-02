В Швейцарии создали движение в поддержку колокольчиков для коров

В бернской деревне Аарванген две переехавшие пары хотели запретить использование коровьих колокольчиков. Они пожаловались, что это мешает им отдыхать. Однако местные жители выступили против. Из локального конфликта появилась общая инициатива по поддержке колокольчиков, сообщает портал 20min.ch.

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"Это гораздо больше, чем просто колокольчики для животных. Речь идет о том, как мы, швейцарцы, хотим жить, сохранять и поддерживать культуру и традиции в нашей стране", - заявил президент инициативного комитета Андреас Бауманн.

Споры по поводу колокольчиков для коров время от времени возникают в Швейцарии. В Аарвангене, в кантоне Берн, в последние месяцы население мобилизовалось, чтобы поддержать мелодичный колокольный звон. За несколько недель инициативу подписали 1100 человек, что составляет около трети населения, имеющего право голоса.

Тем не менее, Аарванген теперь вынужден принять официальные правила, регулирующие звук и потребность в тишине в соответствии с нормами по борьбе с шумом. В населенном пункте будет разработан новый свод правил, который представят в 2024 году.

Ранее вопрос о колокольчиках занимал судебные инстанции Люцерна и даже федеральный суд. Владелец жилого комплекса, прилегающего к пастбищу, подал иск во все инстанции против чрезмерного шума и потребовал запретить фермеру вешать колокола на свой скот с 20 до 7 часов.