Зеленский встретился с министром обороны Нидерландов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой минобороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен, на которой политики обсудили ситуацию на фронте и обеспечение безопасности так называемого "зернового коридора". Об этом сообщает официальный Telegram-канал Зеленского.

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"Проинформировал [Кайсу Оллонгрен] о ситуации на поле боя. Обсудили дальнейшую поддержку Нидерландов в усилении украинских защитников и безопасность "зернового коридора", — говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил Нидерланды за "важные решения в поддержку Украины". По его словам, они стали сигналом для других западных стран, как и в ситуации с поставками ЗРК Patriot и истребителей F-16.

30 октября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что обещанные Украине F-16 прибудут в учебный центр в Румынии через две недели.